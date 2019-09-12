2019-09-12T12:20:39+03:00
Общество

Воронежцам рассказали о планах по рекультивации свалки на улице Землячки,29

В управе Железнодорожного района прошли общественные обсуждения
Елена ФЕДЯШЕВА
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Экологи, представители контролирующих органов, чиновники, общественники и неравнодушные горожане собрались в управе Железнодорожного района, чтобы обсудить судьбу земельного участка на улице Землячки, 29, представляющего собой сейчас несанкционированную свалку. Участникам публичных обсуждений представили проект ликвидации захламления и рекультивации участка.

- Перед собравшимися выступили представители управления экологии – заказчика работ по подготовке проекта рекультивации, а также проектной организации ООО «Звезда». Жителей города проинформировали о результатах инженерных изысканий, проведенных на территории свалки, а также проектных решениях по ее ликвидации, - рассказали в городском управлении экологии.

Горожан, в частности, интересовали вопросы о сроках реализации проекта, последующего использования земельного участка, а также мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия свалки на здоровье населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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