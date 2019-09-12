В Воронеже целый район на Лидии Рябцевой остался без света

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-12T11:51:22+03:00

Изменить размер текста: A A

12 сентября жилой район в квартале Московский проспект, 26 - улица Лидии Рябцевой остался без света "без объявления войны". Электроэнергии нет уже больше часа - лампочки потухли в домах около 10.30.

Как сообщили "Комсомолке" в мэрии, произошла авария в промзоне. Что стало ее причиной и когда дадут электроэнергию, выясняют коммунальщики.

Если в ближайшее время не выяснят, номер "КП" завтра не выйдет. Еще пара часов и корреспонденты отправятся делать разгромный материал из серии "Испытано на себе".

ИСТОЧНИК KP.RU