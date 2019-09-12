В Воронеже женщина пострадала в аварии с автобусом
ЛиАЗ "догнал" иномарку, пассажирка легковушки получила ушибы
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11 сентября около шести вечера в Воронеже на улице Тимирязева столкнулись автобус и легковушка. ЛиАЗ, следовавший с Морозова в сторону улицы Дарвина, врезался в следовавший в попутном направлении «Ауди 80».
В аварии пострадала пассажирка иномарки. 30-летняя женщина обратилась в больницу спустя несколько часов с подозрением на сотрясение мозга. Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU