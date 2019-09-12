Лучшее село Воронежской области выберут интернет-голосованием
Конкурсная комиссия определила финалистов конкурса «Самое красивое село Воронежской области». В топ-7 вошли села Нащекино Аннинского района, Ясенки Бобровского района, Манино Калачеевского района, Ермоловка Лискинского района, поселок 1-го отделения совхоза «Масловский» Новоусманского района, Пески Петропавловского района, Колбино Репьевского района.
Именно эти населенные пункты набрали по предварительной оценке в соответствии с критериями наибольшее количество баллов.
С 25 сентября стартует интернет-голосование на портале «Активный электронный гражданин» ( http://e-active.govvrn.ru ) - в течение месяца можно отдать голос за лучшее село.
Результаты голосования будут учтены при выборе победителя.
ИСТОЧНИК KP.RU