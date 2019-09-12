2019-09-12T08:26:38+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет «Осенний парад цветов»

На фестивале можно полюбоваться на зеленую инсталляцию и узнать тонкости ухода за растениями
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Посетите "Зеленую гримерку".Посетите "Зеленую гримерку".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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14-15 сентября в Ботаническом саду имени Козо-Полянского пройдет фестиваль "Осенний парад цветов-2019". Если вы не успели полюбоваться «Зеленой гримеркой» на фестивале Город-сад», то в эти дни такая возможность посетителям представится. Два дня с 9.00 до 19.00 в Ботаническом саду можно не только полюбоваться растениями, но и посетить тематические мастер-классы и экскурсии.

14 сентября пройдет мастер-класс «Как не ошибиться в выборе гортензии для сада?», а также закладка новой коллекции "Сирингарий" - посадка 36 сортов сирени! Затем можно сходить на лекцию "Насекомые, которые притворяются растениями" и мастер-класс «Будет ли расти лаванда в саду?».

15 сентября посетителей ждет мастер-класс "Создаем красоту из экопряжи", лекция "Микробиологические препараты для сада и огорода", лекция "Хвойные и лиственные экзоты в Вашем саду".

Фестиваль свободный. Вход на мероприятия осуществляется с улицы Шишкова (маршрутки 108а, 115, 49м) от остановки "ЖК Ботанический сад" - через ЖК «Ботанический сад»: Олимпийский бульвар 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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