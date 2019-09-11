Очевидцы: на платной трассе под Воронежем сгорела фура

СЕГОДНЯ 20:23 2019-09-11T21:16:58+03:00

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Днем в среду, 11 сентября, на платном участке дороги М4 (обход Новой Усмани) под Воронежем загорелась фура. Об этом сообщили очевидцы ЧП. Предположительно, пожар возник после аварии: на месте было повреждено ограждение.

В считанные минуты от грузовика остался один остов. В районе ЧП перекрыли движение в южном направлении. По словам очевидцев, стоять в пробке пришлось около двух часов. Сейчас полосу открыли.

Как сообщили "Комсомолке" в ГИБДД, пострадавших в ДТП нет.

ИСТОЧНИК KP.RU