Очевидцы: на платной трассе под Воронежем сгорела фура
Из-за ЧП остановили движение в сторону Ростова-на-Дону
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Днем в среду, 11 сентября, на платном участке дороги М4 (обход Новой Усмани) под Воронежем загорелась фура. Об этом сообщили очевидцы ЧП. Предположительно, пожар возник после аварии: на месте было повреждено ограждение.
В считанные минуты от грузовика остался один остов. В районе ЧП перекрыли движение в южном направлении. По словам очевидцев, стоять в пробке пришлось около двух часов. Сейчас полосу открыли.
Как сообщили "Комсомолке" в ГИБДД, пострадавших в ДТП нет.
ИСТОЧНИК KP.RU