2019-09-11T19:17:07+03:00
Происшествия

В Воронежской области город окутало дымом и пеплом

На берегу Битюга в Боброве загорелись камыши
Кирилл Мишин
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фото: Владимир Кликунов.фото: Владимир Кликунов.Фото: очевидцев.
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Фотографии, на которых отчетливо видны клубы дыма и огонь, появились в соцсетях 11 сентября. Снимки сделали жители Боброва Воронежской области. Как пояснили корреспонденту «КП», пожар разгорелся за городом, на берегу реки Битюг.

- По всему городу Боброву летают куски пепла от этого камыша. Кругом дым, и в воздухе стоит запах гари. Подобные пожары случались и раньше, - рассказывает местный житель Владимир Кликунов. - Потушить пожар невозможно, так как техника не может подъехать к огню.

фото: Кристина Усачева. Фото: очевидцев.

фото: Кристина Усачева.Фото: очевидцев.

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области подтвердили, что очагом возгорания действительно стал камыш. Ликвидировать его специалисты не могут, но никаких угроз для людей нет, ни один человек не пострадал. На месте дежурят сотрудники МЧС.

Напомним, с 30 апреля в Воронежской области действует особый противопожарный режим. В Боброве введен высший пятый класс пожарной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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