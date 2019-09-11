В Воронеже задержали курьера с расфасованным наркотиком

СЕГОДНЯ 18:55 2019-09-11T18:55:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские задержали в Воронеже 31-летнего жителя Липецкой области, который зарабатывал бесконтактным распространением наркотиков. При осмотре у него обнаружили около 30 граммов наркотического средства мефедрона, расфасованного в пакеты для последующих закладок.

В отделе полиции подозреваемый признался в распространении запрещенных препаратов и показал, где сделал закладки на территории Железнодорожного района. По указанным адресам оперативники обнаружили четыре полиэтиленовых свертка с наркотиком.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. В настоящее время мужчину заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU