В Воронеже задержали курьера с расфасованным наркотиком
Полицейские задержали в Воронеже 31-летнего жителя Липецкой области, который зарабатывал бесконтактным распространением наркотиков. При осмотре у него обнаружили около 30 граммов наркотического средства мефедрона, расфасованного в пакеты для последующих закладок.
В отделе полиции подозреваемый признался в распространении запрещенных препаратов и показал, где сделал закладки на территории Железнодорожного района. По указанным адресам оперативники обнаружили четыре полиэтиленовых свертка с наркотиком.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. В настоящее время мужчину заключили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU