В Воронеже зацвела осенняя вишня
Природную аномалию сфотографировали жители Чижовки
скрин страницы сообщества "Воронеж VRN" соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:
В последние годы почти каждую осень в Воронеже повторно зацветают деревья и кустарники. В прошлом году «Комсомолка» писала о цветах на сирени. А на днях весть об очередной природной аномалии пришла из Ленинского района – на Чижовке зацвела вишня.
Растения сбивает с толку затянувшееся в сентябре летнее тепло. Действительно, по словам синоптиков, наблюдающаяся в городе и области температура выше сезонной на пять градусов.
Согласно прогнозам, лето в сентябре продлится до пятницы, а, начиная с 14 числа осень заявит о себе похолоданием и дождями.
ИСТОЧНИК KP.RU