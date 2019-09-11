В Воронеже зацвела осенняя вишня

СЕГОДНЯ 18:37 2019-09-11T18:37:26+03:00

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В последние годы почти каждую осень в Воронеже повторно зацветают деревья и кустарники. В прошлом году «Комсомолка» писала о цветах на сирени. А на днях весть об очередной природной аномалии пришла из Ленинского района – на Чижовке зацвела вишня.

Растения сбивает с толку затянувшееся в сентябре летнее тепло. Действительно, по словам синоптиков, наблюдающаяся в городе и области температура выше сезонной на пять градусов.

Согласно прогнозам, лето в сентябре продлится до пятницы, а, начиная с 14 числа осень заявит о себе похолоданием и дождями.

ИСТОЧНИК KP.RU