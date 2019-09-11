В Воронежской области беременная женщина едва не погибла из-за открывшегося кровотечения

СЕГОДНЯ 17:56 2019-09-11T18:39:16+03:00

Было сделано две операции, которые длились в общей сложности более 5 часов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

К сожалению, спасти ее ребенка было уже невозможно

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В гинекологическое отделение одной из районных больниц несколько дней назад экстренно привезли беременную женщину с открывшимся кровотечением. У нее уже есть трое детей, но по поводу текущей беременности она почему-то нигде не наблюдалась.

Как сообщили 11 сентября в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, из-за кровотечения состояние женщины резко ухудшалось и оценивалось как критическое. Врачи связались с специалистами перинатального центра областной больницы №1.

- Пациентку перевели в операционную. Учитывая тяжесть состояния женщины в район выехали акушеры-гинекологи, анестезиолог-реаниматолог и сосудистый хирург. Было сделано две операции, которые длились в общей сложности более 5 часов. Пациентке перелили более 7,5 литров крови. И так как группа крови у нее довольно редкая, задействовали и областную станцию переливания крови, куда дважды направляли машину, - отметили в облздраве.

В итоге бригада специалистов акушерского дистанционного консультативного центра (АКДЦ) работала в районной больнице до позднего вечера. На следующий день после стабилизации состояния пациентки реанимобиль центра медицины катастроф доставил женщину на аппарате искусственного дыхания легких в реанимацию областной больницы № 1. К сожалению, спасти ребенка было уже невозможно.

- Благодаря высокому уровню профессионализма и оперативному взаимодействию нескольких медицинских служб, удалось провести сложную операцию и, несмотря на значительную кровопотерю, спасти женщине жизнь, - сказал заместитель главного врача по акушерству и гинекологии областной больницы №1 Сергей Хоц.

Пять суток пациентка находилась в реанимации. После ее перевели в стационарное отделение, где она и сейчас проходит лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU