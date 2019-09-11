2019-09-11T17:48:32+03:00
Общество

На улицах Ленинского района Воронежа отремонтировали 773 «квадрата» тротуаров

Работы прошли по десяти адресам
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В Ленинском районе Воронежа продолжаются запланированные на этот сезон работы по ремонту тротуаров. В общей сложности рабочие комбината благоустройства привели в порядок 773 квадратных метра мощения. Наибольший объем пришелся на улицы Краснознаменная, Плехановская, 20-летия Октября.

Попутно привели в порядок наиболее истертые участки на местах с максимальной нагрузкой. Например, на оживленном переходе у дома № 9 по ул. Кирова бригада комбината благоустройства Ленинского района завершила формирование сопряжения действующего тротуара и пешеходного перехода.

Сейчас сотрудники управы составляют планы по ремонту тротуаров на следующий теплый сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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