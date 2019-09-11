В центре Воронежа остановили виляющую машину с пробитыми колесами

СЕГОДНЯ 17:07 2019-09-11T17:07:29+03:00

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Во вторник по одной из улиц в центре Воронежа двигался странный автомобиль марки «Джили». У машины были пробиты колеса, она петляла по дороге, то и дело, цепляя обочину и создавая угрозу другим участникам дорожного движения и пешеходам.

Подозрительный автомобиль привлек внимание сотрудников вневедомственной охраны, которые находились на патрулировании. Они заблокировали машину и попросили водителя выйти и показать документы.

За рулем оказался 30-летний житель с. Бобровы дворы Губкинского района Белгородской области. Внешний вид мужчины недвусмысленно говорил о том, что он нетрезв. Но от медицинского освидетельствования задержанный отказался. Тогда на место вызвали сотрудников ДПС и передали им нарушителя.

Позже выяснилось, что раньше мужчина уже лишался права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение. Теперь ему грозит уголовная статья.

ИСТОЧНИК KP.RU