2019-09-11T16:14:19+03:00
Происшествия

Воровка, предлагая продать различные вещи, пробиралась в квартиры воронежцев

Так, ей удалось утащить два серебряных кольца
Олег ИВАНОВ
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10 сентября сотрудник уголовного розыска в Павловском районе обратила внимание на подозрительный автомобиль «ВАЗ-2112» с регистрационным знаком Краснодарского края. Водитель легковушки наблюдал за подъездом многоквартирного дома, расположенного на улице Кольцовская.

На вопрос сотрудника, мужчина ответил, что ждет жену, но где она находится, объяснить не смог. Дело в том, что в то же время женщина пыталась зайти в квартиры под предлогом продажи различных товаров. Так, ранее судимую 37-летнюю жительницу Ростовской области задержали и доставили в отдел полиции.

В присутствии понятых у нее изъяли два кольца из серебра, похищенные в квартире 22-летней местной жительницы. Возбуждено уголовное дело. Воровка сейчас находится в изоляторе. Ей грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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