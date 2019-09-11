Для уборки снега с улиц Воронежа приобрели 112 единиц техники

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-11T15:36:58+03:00

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Руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов рассказал о подготовке к уборке города от снега в предстоящий зимний сезон. Так, по словам чиновника, выполняя поручение мэра, управление приобрело дополнительно 112 единиц уборочной техники, средств малой механизации и навесного оборудования на общую сумму 174 миллиона рублей. Большая часть этого парка будет задействована на уборке тротуаров, к которой в прошлом году было много нареканий. Новое оборудование поступит в город до середины октября.

За счет сэкономленных при покупке снегоуборочной техники 14,6 миллиона рублей управление дополнительно приобретет четыре машины.

На 140 человек увеличится и штат сотрудников ручной уборки снега. Таким образом, в предстоящий сезон с завалами на тротуарах и во дворах будут бороться 520 «ручников».

– Бригады рабочих распределены и закреплены вместе с техникой за конкретными участками тротуаров. Количество людей в штате и новая мини-техника позволят обеспечить качественную уборку пешеходных зон в обычном режиме. На период пиковой нагрузки, то есть на время аномальных снегопадов, мы сможем привлекать дополнительных работников по контрактам с организациями различных форм собственности. Таким образом, задача по увеличению количества «ручников» вдвое для ликвидации последствий залповых выбросов снега будет выполнена, – доложил Олег Котов.

В распоряжении районных комбинатов благоустройства окажутся 330 единиц коммунальной техники, что позволит качественно убирать не только центральные улицы, но уделить внимание межквартальным проездам и дорогам частного сектора.

Для борьбы с гололедом планируется заготовить 114,4 тысячи тонн пескосмеси, 40 процентов от этого объема уже закуплено и завезено на площадки складирования, эта работа будет завершена до начала снегопадов. Мэр Вадим Кстенин поручил руководителям управ районов взять на личный контроль качество пескосоляной смеси. Комиссионные проверки готовности комбинатов к зиме пройдут в течение октября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU