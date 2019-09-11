2019-09-11T15:36:58+03:00
Общество

Для уборки снега с улиц Воронежа приобрели 112 единиц техники

Большая ее часть будет работать на тротуарах
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
Изменить размер текста:

Руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов рассказал о подготовке к уборке города от снега в предстоящий зимний сезон. Так, по словам чиновника, выполняя поручение мэра, управление приобрело дополнительно 112 единиц уборочной техники, средств малой механизации и навесного оборудования на общую сумму 174 миллиона рублей. Большая часть этого парка будет задействована на уборке тротуаров, к которой в прошлом году было много нареканий. Новое оборудование поступит в город до середины октября.

За счет сэкономленных при покупке снегоуборочной техники 14,6 миллиона рублей управление дополнительно приобретет четыре машины.

На 140 человек увеличится и штат сотрудников ручной уборки снега. Таким образом, в предстоящий сезон с завалами на тротуарах и во дворах будут бороться 520 «ручников».

– Бригады рабочих распределены и закреплены вместе с техникой за конкретными участками тротуаров. Количество людей в штате и новая мини-техника позволят обеспечить качественную уборку пешеходных зон в обычном режиме. На период пиковой нагрузки, то есть на время аномальных снегопадов, мы сможем привлекать дополнительных работников по контрактам с организациями различных форм собственности. Таким образом, задача по увеличению количества «ручников» вдвое для ликвидации последствий залповых выбросов снега будет выполнена, – доложил Олег Котов.

В распоряжении районных комбинатов благоустройства окажутся 330 единиц коммунальной техники, что позволит качественно убирать не только центральные улицы, но уделить внимание межквартальным проездам и дорогам частного сектора.

Для борьбы с гололедом планируется заготовить 114,4 тысячи тонн пескосмеси, 40 процентов от этого объема уже закуплено и завезено на площадки складирования, эта работа будет завершена до начала снегопадов. Мэр Вадим Кстенин поручил руководителям управ районов взять на личный контроль качество пескосоляной смеси. Комиссионные проверки готовности комбинатов к зиме пройдут в течение октября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Воронежа автобус 90-го маршрута задним ходом сбил 16-летнюю девушку
В Воронежской области город окутало дымом и пеплом
В Воронеже задержали курьера с расфасованным наркотиком
В Воронеже зацвела осенняя вишня
В Воронежской области беременная женщина едва не погибла из-за открывшегося кровотечения
На улицах Ленинского района Воронежа отремонтировали 773 «квадрата» тротуаров
В центре Воронежа остановили виляющую машину с пробитыми колесами
Сразу две новых камеры ГИБДД появились на воронежской улице
Рядом с воронежским парком возведут шестиэтажный медцентр и часовню
Воровка, предлагая продать различные вещи, пробиралась в квартиры воронежцев
В 45 многоэтажках в центре Воронежа продолжаются работы по ремонту отопления и кровли
Воронежцы сообщили о новой «атаке» на деревья Северного леса
Владимир Нетёсов: «В работе общественных приемных мелочей не бывает»
В Воронеже на перекрестке «Лада» протаранила «Ниссан»: пострадала 10-летняя девочка
В центре Воронежа ликвидировали «фастфуд на колесах»
На освещение обхода села Лосево в Воронежской области потребуется около 790 млн рублей
В Москве скончался бывший представитель президента в Воронежской области
В Воронеже прокуратура закрыла оружейный магазин
В День города воронежцы смогут найти костюм Железного человека и собрать камни бесконечности
Жительница Воронежа хотела помочь попавшей в беду подруге, но нарвалась на мошенников
В День города «Комиссары Здоровья» помогут воронежцам получить качественную медицинскую помощь
На восьми улицах Воронежа установили ограждение тротуаров
В Воронежской области женщина будет судиться с соседом, построившем на месте ее дома ангар
Чтобы научить племянницу водить, житель Воронежской области угнал автомобиль