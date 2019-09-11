2019-09-11T14:59:16+03:00
Общество

В центре Воронежа ликвидировали «фастфуд на колесах»

Торговая точка самовольно подключилась к электросети
Елена ФЕДЯШЕВА
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На улице Комиссаржевской с недавнего времени появился павильон на колесах, торгующий фастфудом. Как выяснили в ходе рейда сотрудники управы Центрального района – незаконно. У предпринимателя не было разрешения на работу. В добавок к тому, он самовольно подключился к электросети.

- Торговый объект представляет собой транспортное средство, состоящее на регистрационном учете в ГИБДД, однако это не освобождает его владельцев от ответственности за нарушение действующего законодательства, - отметили в управе Центрального района.

По заявлению чиновников в полицию фургон эвакуировали на штрафстоянку, предварительно отключив его от электросети. Но, спустя некоторое время, владелец торговой точки вернулся на прежнее место и попытался возобновить работу. Сотрудники управы оперативно отреагировали на его действия и не допустили возвращения незаконного павильона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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