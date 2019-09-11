На освещение обхода села Лосево в Воронежской области потребуется около 790 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-11T14:44:23+03:00

Хотя в ходе торгов эта сумма может быть несколько снижена

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В Воронежской области разыскивают подрядчика, который оборудовал бы наружное электроосвещение и обеспечил электроснабжение автомобильной дороги М-4 «Дон» от 633 км до 715-го. Речь идет о строящемся обходе села Лосево и города Павловск. Максимальная цена контракта — 790,4 млн рублей.

Заявки на участие в тендере можно подать до 23 сентября, победитель будет известен уже 7 октября. Подрядчику предстоит до 31 марта 2020 года установить на указанном участке дороге 4 991 светодиодный светильник, а протяженность линий составит 71,7 км.Также он должен обеспечить заземление и защиту от молний.

Напомни, до высокого летнего сезона 2020 года обход Лосево и Павловска должен быть построен (участок автомобильной дороги М–4 «Дон» км 633 – км 715). Пока же ситуация вблизи этих населенны пунктов достаточно сложная.

ИСТОЧНИК KP.RU