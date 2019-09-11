В Москве скончался бывший представитель президента в Воронежской области

СЕГОДНЯ 14:07 2019-09-11T14:07:14+03:00

С 1994 года он был полпредом, отвечающим за наш регион

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10 сентября на 62-м году жизни в Москве скончался экс-представитель президента в Воронежской области Борис Кузнецов. К сожалению, врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда Борис Сергеевич был госпитализирован в конце августа, не смогли ему помочь. Похороны состоятся в столице 12 сентября.

Борис Кузнецов окончил физико-технический факультет Воронежского политехнического института в 1979 году и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственной и муниципальное управление» в 1997-ом.

Начал свою карьеру он с поста инженера научно-исследовательского сектора Воронежского политехнического института. С 1983 года был ассистентом, а потом старшим преподавателем и доцентом кафедры философии Воронежского политехнического института. С 1994 года -полномочный представитель президента в Воронежской области. С 1999-го - полпред в Белгородской и Воронежской областях. С 2001 года исполнял обязанности заместителя главы администрации Воронежской области. После же он покинул наш регион.

ИСТОЧНИК KP.RU