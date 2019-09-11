2019-09-11T14:07:14+03:00
Общество

В Москве скончался бывший представитель президента в Воронежской области

С 1994 года он был полпредом, отвечающим за наш регион
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

10 сентября на 62-м году жизни в Москве скончался экс-представитель президента в Воронежской области Борис Кузнецов. К сожалению, врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда Борис Сергеевич был госпитализирован в конце августа, не смогли ему помочь. Похороны состоятся в столице 12 сентября.

Борис Кузнецов окончил физико-технический факультет Воронежского политехнического института в 1979 году и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственной и муниципальное управление» в 1997-ом.

Начал свою карьеру он с поста инженера научно-исследовательского сектора Воронежского политехнического института. С 1983 года был ассистентом, а потом старшим преподавателем и доцентом кафедры философии Воронежского политехнического института. С 1994 года -полномочный представитель президента в Воронежской области. С 1999-го - полпред в Белгородской и Воронежской областях. С 2001 года исполнял обязанности заместителя главы администрации Воронежской области. После же он покинул наш регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцы сообщили о новой «атаке» на деревья Северного леса
Владимир Нетёсов: «В работе общественных приемных мелочей не бывает»
В Воронеже на перекрестке «Лада» протаранила «Ниссан»: пострадала 10-летняя девочка
В центре Воронежа ликвидировали «фастфуд на колесах»
На освещение обхода села Лосево в Воронежской области потребуется около 790 млн рублей
В Воронеже прокуратура закрыла оружейный магазин
В День города воронежцы смогут найти костюм Железного человека и собрать камни бесконечности
Жительница Воронежа хотела помочь попавшей в беду подруге, но нарвалась на мошенников
В День города «Комиссары Здоровья» помогут воронежцам получить качественную медицинскую помощь
На восьми улицах Воронежа установили ограждение тротуаров
В Воронежской области женщина будет судиться с соседом, построившем на месте ее дома ангар
Чтобы научить племянницу водить, житель Воронежской области угнал автомобиль