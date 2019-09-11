В Воронеже прокуратура закрыла оружейный магазин

СЕГОДНЯ 14:07 2019-09-11T14:07:08+03:00

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Еще в начале лета этого года прокуратура Коминтерновского района проверила соблюдение законов при реализации оружия в ООО «Артемида». В торговой точке выявили целый ряд нарушений, касающихся несоблюдения правил оборота оружия и нарушения условий хранения патронов к нему, а также пиротехнических изделий технического и бытового назначения. По итогам проверки прокурор внес представление об устранении нарушений в месячный срок. Однако администрация магазина никаких мер не приняла.

В связи с этим прокуратура внесла в отношении директора представление о возбуждении административного дела о невыполнении требований и направила в мировой суд материалы.

Мировой судья принял решение о дисквалификации директора ООО «Артемида» на 7 месяцев и приостановлении работы организации на месяц. Постановление направили судебным приставам для исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU