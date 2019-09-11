2019-09-11T14:09:22+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа хотела помочь попавшей в беду подруге, но нарвалась на мошенников

Теперь злоумышленников, взломавших чужую страницу в соцсети, будет не так-то просто найти
Олег ИВАНОВ
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Мошенники умеют запутать, находясь даже на большом расстоянии от васМошенники умеют запутать, находясь даже на большом расстоянии от васФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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46-летней жительнице Воронежа на днях в социальных сетях написала приятельница о том, что попала в беду и ей требуются деньги. Женщина незамедлительно попыталась помочь подруге и перевела 13500 рублей на указанный в сообщении счет. Как установили сотрудники полиции, страница в соцсети была взломана мошенниками. Возбуждено уголовное дело. Однако найти интернет-преступников не так-то просто.

- Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям города и области проявлять бдительность и не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях, - напомнили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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