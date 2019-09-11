В Воронежской области женщина будет судиться с соседом, построившем на месте ее дома ангар

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-11T12:39:50+03:00

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Калачеевский районный суд рассмотрит необычное дело о споре двух соседей. Жительница райцентра утверждает, что ее дом снес владелец ближайшего участка и построил на его месте ангар. А мужчина и вовсе отрицает наличие какой-либо постройки на этом месте.

С иском в суд обратилась 59-летняя женщина. Она требует снести ангар, который, по ее мнению, незаконно построили на месте ее дома. Местная жительница рассказала, что купила его в селе Подгорное в 1992 году. Все это время она регулярно уплачивала земельный налог, о чем прилагает документы. Летом 2018 года она обнаружила, что дома на прежнем месте нет. А знакомые рассказали ей, что постройку снес сосед.

Тогда женщина обратилась в полицию. Но в возбуждении уголовного дела ей отказали, так как сосед объяснил правоохранителям, что купил участок в 2016 году и никакого дома на нём не было. После этого жительница Калача обратилась в суд. Кто-то из соседей, судя по всему, говорит неправду.

ИСТОЧНИК KP.RU