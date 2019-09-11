Чтобы научить племянницу водить, житель Воронежской области угнал автомобиль

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-11T12:26:05+03:00

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33-летняя жительница Бобровского района несколько дней назад обнаружила свой автомобиль «Деу Нексия» не в том месте, где припарковала его. Так как в мистику женщина не поверила, она решила обратиться в полицию.

Местные жители видели, как некая молодая девушка и взрослый мужчина ездили на той самой машине ночью в село Мечетка, а после вернули его без повреждений. Дальше предстояло только выяснить, у кого же живут родственники в соседнем поселении.

Так удалось выйти на 18-летнюю девушку, проживающую неподалеку от места угона. Она призналась, что вместе с 40-летним родственником действительно угнала чужой автомобиль.

Мужчина же сообщил, что таким образом он хотел научить свою племянницу водить. Вот только водительского удостоверения никто из задержанных лиц не имел. Ключи от зажигания они обнаружили на пассажирском сидении.

Возбуждено уголовное дело. Угонщикам грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU