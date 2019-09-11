В Воронеж приезжает певица Zivert

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-11T11:20:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Год назад она стремительно ворвалась в российский шоу-бизнес. Эффектная Zivert сразу стала одной из самых популярных и востребованных певиц в стране. Ее синглы возглавляют чарты, видеоролики стремительно набирают просмотры, а гастрольный график расписан на полгода вперед.

Zivert - исполнительница таких хитов, как Life, «Сияй», «Зеленые волны». Ее дебютный альбом «Сияй» пронизан атмосферой конца 80-х - начала 90-х годов. Музыка отличается простотой и легкостью, а тексты мгновенно западают в голову.

Певица выступил в Воронеже 14 сентября в клубе The Voda. Начало в 20.00. Возрастное ограничение 16+.

ИСТОЧНИК KP.RU