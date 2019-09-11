Воронежская спортсменка поборется за шанс выступить на Летней Олимпиаде 2020 года

СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-11T10:52:55+03:00

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Воронежская спортсменка Анастасия Артамонова отправилась 10 сентября в Улан-Удэ на Чемпионат мира по боксу. Первенство среди женщин пройдет с 3 по 13 октября. В соревновании примут участие более трехсот участниц из 75 стран в 10 весовых категориях. Для спортсменов чемпионат - шанс выступить на Летней Олимпиаде 2020 года в Токио. Туда отправятся лучшие.

- Можно сказать, к этому турниру я готовилась всю жизнь, - рассказывает Анастасия. - У нас было два сбора и множество тренировок, посвященных именно чемпионату мира. Последний сбор, направленный на физическую подготовку, прошел в Кисловодске. После я побыла в Воронеже всего два дня и теперь снова улетаю.

Проводы Насти Артамоновой.Фото: Максим ТРЕТЬЯКОВ

По словам отца и тренера спортсменки Валерия Артамонова, по прибытии в Бурятию, на место проведения чемпионата, подготовка Анастасии продолжится. Она будет привыкать к местному климату и наблюдать за потенциальными соперницами.

- Оппоненты станут известны только после жеребьевки, - объясняет Анастасия. - Многих из них я знаю, с некоторыми встречалась на ринге. Но легче от этого точно не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU