В Воронежской области возбудили уголовное дело против депутата, сбившего стоявшего на обочине пешехода

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-11T10:30:25+03:00

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Депутата Совета народных депутатов одного из сельских поселений Воронежской области обвиняют в нарушении правил дорожного движения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Он совершил ДТП, в результате которого человек получил тяжкий вред здоровью.

- Первоначально проверку проводили сотрудники полиции. После установления принадлежности водителя к числу лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам, материал передан в следственные органы, - отметили в СУ СК РФ по Воронежской области.

По предварительным данным, 28 августа 2018 года в Рамонском районе 68-летний депутат ехал на автомобиле «Нива Шевроле». Около 17.00 он допустил наезд на 56-летнего пешехода, который стоял на обочине автомобильной дороги. В результате ДТП пешеход серьезно пострадал: вред его здоровью квалифицировали, как создающий непосредственную угрозу для жизни.

- Следователями назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал и.о. руководителя Семилукского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Захаров.

ИСТОЧНИК KP.RU