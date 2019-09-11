2019-09-11T09:43:15+03:00
Происшествия

Пассажирка «Мерседеса» погибла в столкновении с грузовиком на воронежской трассе

Водитель иномарки с травмами был госпитализирован
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Полицейские проводят проверкуПолицейские проводят проверкуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

10 сентября примерно в 20.30 на 696 км автодороги М-4 «Дон столкнулись автомобиль «Мерседес Бенц 350» и грузовик «Исузу Форвард».

По предварительной информации, 51-летний житель Московской области на «Мерседесе», двигался в направлении столицы. Он выехал на полосу встречного движения, где и допустил столкновение с грузовиком, которым управлял 41-летний житель Ростовской области.

- В результате ДТП пассажир «Мерседеса», 41-летняя жительница Московской области, от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель данного автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской облоасти.

Полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежская спортсменка поборется за шанс выступить на Летней Олимпиаде 2020 года
Банк УРАЛСИБ предлагает новые стратегии в рамках индивидуального инвестиционного счета
В Воронежской области возбудили уголовное дело против депутата, сбившего стоявшего на обочине пешехода
В центре Воронежа маршрутный автобус №90 протаранил «Гелендваген»
Воронежцев приглашают на «трезвую» пробежку
Воронежский авиазавод возьмет в кредит 4 миллиарда рублей в Новикомбанке
В конце сентября прокурор Воронежской области Николай Шишкин может уйти на повышение
В Воронежской области пенсионерка нашла в отделении банка деньги и перевела их дочери
Под Воронежем ввели карантин на три года из-за опасного растения
В Воронежской области УК заплати 125 тысяч штрафа за разрушенные дымовентиляционные каналы
В Воронежской области лишенная родительских прав горе-мать накопила 600 тысяч по алиментам
На воронежском фестивале «Маршак» сделают детское жюри
В Воронежской области девушка отделалась штрафом за кражу забытого в магазине кошелька
В Воронежской области девушка попалась полиции во время продажи марихуаны
В Воронежской области на дорогах появились три автоматизированных поста весового контроля