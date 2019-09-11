Пассажирка «Мерседеса» погибла в столкновении с грузовиком на воронежской трассе

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-11T09:43:15+03:00

Водитель иномарки с травмами был госпитализирован

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10 сентября примерно в 20.30 на 696 км автодороги М-4 «Дон столкнулись автомобиль «Мерседес Бенц 350» и грузовик «Исузу Форвард».

По предварительной информации, 51-летний житель Московской области на «Мерседесе», двигался в направлении столицы. Он выехал на полосу встречного движения, где и допустил столкновение с грузовиком, которым управлял 41-летний житель Ростовской области.

- В результате ДТП пассажир «Мерседеса», 41-летняя жительница Московской области, от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель данного автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской облоасти.

Полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU