Пассажирка «Мерседеса» погибла в столкновении с грузовиком на воронежской трассе
10 сентября примерно в 20.30 на 696 км автодороги М-4 «Дон столкнулись автомобиль «Мерседес Бенц 350» и грузовик «Исузу Форвард».
По предварительной информации, 51-летний житель Московской области на «Мерседесе», двигался в направлении столицы. Он выехал на полосу встречного движения, где и допустил столкновение с грузовиком, которым управлял 41-летний житель Ростовской области.
- В результате ДТП пассажир «Мерседеса», 41-летняя жительница Московской области, от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель данного автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской облоасти.
Полицейские проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU