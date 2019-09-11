Воронежский авиазавод возьмет в кредит 4 миллиарда рублей в Новикомбанке

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-11T08:58:47+03:00

Погасить займ под 9% годовых планируется до 29 декабря 2023 года

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Совет директоров воронежского авиазавода (ВАСО) одобрил получение кредита в Новикомбанке. Для самолетостроительного общества может быть открыта кредитная линия с лимитом задолженности в четыре миллиардов рублей. Деньги потребовались для пополнения оборотных средств. Также этот вопрос должен быть рассмотрен на общем собрании акционеров.

Авиазавод может взять четыре миллиарда в займ до 29 декабря 2023 года под 9% годовых. Проценты за период действия кредитной линии составят 1,598 миллиарда рублей.

До этого мы уже рассказывали, какие перемены в целом ожидают «Воронежское акционерное самолётостроительное общество».

ИСТОЧНИК KP.RU