Воронежский авиазавод возьмет в кредит 4 миллиарда рублей в Новикомбанке
Совет директоров воронежского авиазавода (ВАСО) одобрил получение кредита в Новикомбанке. Для самолетостроительного общества может быть открыта кредитная линия с лимитом задолженности в четыре миллиардов рублей. Деньги потребовались для пополнения оборотных средств. Также этот вопрос должен быть рассмотрен на общем собрании акционеров.
Авиазавод может взять четыре миллиарда в займ до 29 декабря 2023 года под 9% годовых. Проценты за период действия кредитной линии составят 1,598 миллиарда рублей.
До этого мы уже рассказывали, какие перемены в целом ожидают «Воронежское акционерное самолётостроительное общество».
ИСТОЧНИК KP.RU