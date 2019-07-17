Делегация ОАК подтвердила предстоящие сокращения управленческого персонала на воронежском авиазаводе

Будет ли сокращена численность сотрудников на воронежском авиазаводе? И действительно ли предстоящая оптимизация может затронуть до 20% работников ПАО «ВАСО»? Эти вопросы стали ключевыми после публикации в сети документа о создании некой комиссии по сокращению.

17 июля воронежский авиазавод, входящий в структуру Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), посетил генеральный директор ПАО «Ил» Юрий Грудинин. Он рассказал, что ждет сотрудников предприятия и как изменится ВАСО в ближайшем будущем.

Конкретных цифр нет

Сегодня, по словам и. о. управляющего директора ПАО «ВАСО» Алексея Пуздырева, на авиазаводе трудится примерно 6,5 тысячи человек. При этом средняя зарплата у инженерно-технического персонала - около 39 тысяч рублей в месяц. Однако предприятию просто необходим хороший серийный заказ, чтобы развиваться.

- Действительно, ВАСО придется работать в новых условиях. Меняется управленческая структура предприятия. Оптимизация поэтому и коснется именно управленческих сотрудников, но ни в коем случае не основных рабочих и инженерного состава. Их точно никто ни сокращать, ни оптимизировать не будет. Наоборот ожидается укрепление данного персонала в связи с увеличением объема выпуска воздушных судов, - уверен Юрий Владимирович.

Работы над Ил-112В продолжаютсяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Конкретных цифр по сокращению штата нет. Как отметил Юрий Грудинин, это кропотливая работа: предстоит проанализировать каждое подразделение и определить специальности, которые можно оптимизировать. Вместе с тем, как заверили представители делегации «ОАК», в Воронеже планируют развивать конструкторские кадры.

- Важно улучшить условия труда работников. Нужна достойная заработная плата: чтобы люди не получали, а зарабатывали. Сегодня у нас 30% сотрудников - это молодежь, - также отметил председатель профсоюзной организации ВАСО Виктор Богданов.

12 самолетов в год

Предполагается, что с 2021 или с 2022 года «ВАСО» должно выйти на серийный выпуск Ил-112В. Юрий Грудинин отметил, что необходимо добиться объема выпуска - 12 машин в год. Пока самолет дорабатывают. Напомним, у Ил-112В были проблемы с весом.

- Сейчас идут мероприятия по его снижению. Речь более чем о тонне на первой машине и 2,5 – на следующих. Мы модернизировали системы, применили более легкие материалы. Есть вещи, которые пересмотрели конструкторы. Для этого были подключены все ресурсы. Снижением веса занимались и разработчики двигателя, и поставщики винтов - все думали над этой задачей, даже производители шасси, - подчеркнул Юрий Грудинин. - Многие предприятия заинтересованы в серийном выпуске этого самолета, ведь здесь применяются особые комплектующие.

Предполагается, что с 2021 или с 2022 года «ВАСО» должно выйти на серийный выпуск Ил-112ВФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Запущено строительство еще двух самолетов данного типа - к 2021 году они должны выйти на испытания и полностью соответствовать требованиям военных.

- Спрос на 112-ую машину очень большой. В нем заинтересованы не только представители Минобороны, но и гражданские компании. Фактически мы должны получить два самолета на одной базе. Процесс сертификации уже запущен, - сказал Юрий Владимирович.

Другие проекты

Кроме того, на авиазаводе идет работа над Ил-96-400М и Ил-96-300.

- Осенью этого года первый самолет Ил-96-400М передается в цех окончательной сборки, а в 4 квартале 2020 года он поступит на испытания в «ИЛ». Этот самолет для нас принципиально важен, так как он открывает для нас новую эру. Нам нужно сделать его, чтобы получить заказ на шесть-десять машин и понимать объем производства на ближайшие годы, - отметил генеральный директор ПАО «Ил».

На авиазаводе идет работа над Ил-96-400М и Ил-96-300Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Более того, к концу года должно завершиться строительство новой взлетно-посадочной полосы. Она необходима, так как тот же Ил-96-400 тяжелее, поэтому для него требуется полоса другого качества.

Что же касается Ил-96-300, то сейчас в производстве находятся две машины. Они, предположительно, могут быть готовы к 2020 году. В перспективе еще два самолета.