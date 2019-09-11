2019-09-11T08:38:06+03:00
Общество

В конце сентября прокурор Воронежской области Николай Шишкин может уйти на повышение

По предварительной информации, его кандидатуру рассмотрят на должность замгенпрокурора РФ Юрия Чайки
Олег ИВАНОВ
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25 сентября на пленарном заседании Совета Федерации станет известно, пойдет ли на повышение и куда прокурор Воронежской области Николай Шишкин. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, кандидатуру Николая Шишкина планируют рассмотреть на должность замгенпрокурора РФ Юрия Чайки.

Напомним, до этого появлялась информация, что глава прокуратуры Воронежской области может пойти на повышения и занять пост заместителя генерального прокурора РФ по Сибирскому федеральному округу. При этом назначение на новую должность ожидалось до конца лета. Кроме того, известно, что о предстоящем уходе уже предупреждены ближайшие коллеги Николая Шишкина и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Более того, считалось, что воронежскую прокуратуру возглавит Юрий Немкин, который 10 июля был назначен первым замом прокурора региона. Однако сейчас появляется информация, согласно которой должность может получить и человек из другого региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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