В Воронежской области УК заплати 125 тысяч штрафа за разрушенные дымовентиляционные каналы

СЕГОДНЯ 18:29 2019-09-10T18:29:31+03:00

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В поселке Грибановском Воронежской области суд обязал управляющую компанию «Коммунальщик» выплатить штраф 125 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖИ по региону в понедельник, 10 сентября.

Внеплановую проверку провели после обращения жителя дома № 13 по ул. Машзаводская. Выяснилось, что оголовки дымовентиляционных каналов на крышах трех подъездов были разрушены, кирпичная кладка некоторых из них полностью отсутствовала.

По итогам проверки в отношении ГМУП «Коммунальщик» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

- Управляющей организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений, - пояснили в ГЖИ,

Позже материалы дела передали в суд. УК признали виновным в совершении административного правонарушения и приговорили к штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU