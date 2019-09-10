2019-09-10T18:12:05+03:00
Происшествия

В Воронежской области лишенная родительских прав горе-мать накопила 600 тысяч по алиментам

Суд приговорил женщину к восьми месяцам исправительных работ
Юлия ДИДЕНКО
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Жительница Россошанского района задолжала своим несовершеннолетним детям 600 тысяч по алиментам и проведет восемь месяцев на исправительных работах. Об этом сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 10 сентября.

Ранее суд лишил женщину родительских прав за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Также ее обязали платить алименты на их содержание в размере 1/2 доли от всех видов заработка. Но россошанка неоднократно уклонялась от уплаты. И за девять лет накопила 600 тысяч долга.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ и назначил ей наказание в виде 8 месяцев исправительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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