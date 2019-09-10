В Воронежской области девушка попалась полиции во время продажи марихуаны

СЕГОДНЯ 17:20 2019-09-10T17:20:27+03:00

Инцидент произошел на хуторе Иловка в Россошанском районе

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На хуторе Иловка Россошанского района правоохранители задержали 25-летнюю местную жительницу. Девушка торговала марихуаной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 10 сентября.

Накануне сотрудники полиции во время проведения оперативно-розыскных мероприятий зафиксировали момент сбыта наркотиков местной жительницей. Дома у девушки провели обыск и нашли пакет с растительным веществом зеленого цвета. Экспертиза показала, что это марихуана, весом 112,37 граммов, что является крупным размером.

В отношении подозреваемой возбудили два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 228 УК РФ (сбыт и хранение наркотиков).

Девушка находится под домашним арестом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU