В Воронежской области девушка попалась полиции во время продажи марихуаны
На хуторе Иловка Россошанского района правоохранители задержали 25-летнюю местную жительницу. Девушка торговала марихуаной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 10 сентября.
Накануне сотрудники полиции во время проведения оперативно-розыскных мероприятий зафиксировали момент сбыта наркотиков местной жительницей. Дома у девушки провели обыск и нашли пакет с растительным веществом зеленого цвета. Экспертиза показала, что это марихуана, весом 112,37 граммов, что является крупным размером.
В отношении подозреваемой возбудили два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 228 УК РФ (сбыт и хранение наркотиков).
Девушка находится под домашним арестом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU