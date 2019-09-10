В Воронежской области на дорогах появились три автоматизированных поста весового контроля
Три современных автоматизированных поста весового контроля появились на дорогах Воронежской области. Об этом сообщили в департаменте дорожной деятельности во вторник, 10 сентября.
Датчики системы автоматически считывают сразу несколько параметров транспортного средства: общую массу, нагрузку на каждую ось, расстояние между осями, габариты и скорость транспортного средства. А установленные камеры, в свою очередь, фиксируют государственный регистрационный знак автомобиля, что позволяет определить владельца автомобиля, совершившего административное правонарушение.
Автомобилисты смогут встретить такие посты на трассе М4 «Дон» у поселка Колодезного в Каширском районе, км 21+750. Кроме того, пункты разместятся на трассе «Воронеж — Луганск», км 104+620 и км 118+640 в Острогожском районе.
В департаменте также пояснили, для чего нужны датчики весогабаритного контроля. В первую очередь они необходимы для предотвращения разрушения асфальта, а также для поиска нарушителей и, соответственно, возмещения ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU