2019-09-10T16:54:33+03:00
Авто

В Воронежской области на дорогах появились три автоматизированных поста весового контроля

Датчики будут автоматически распознавать несколько параметров транспортного средства
Юлия ДИДЕНКО
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Автомобилисты смогут встретить такие посты на трассе М4 «Дон» и «Воронеж — Луганск».Автомобилисты смогут встретить такие посты на трассе М4 «Дон» и «Воронеж — Луганск».Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Три современных автоматизированных поста весового контроля появились на дорогах Воронежской области. Об этом сообщили в департаменте дорожной деятельности во вторник, 10 сентября.

Датчики системы автоматически считывают сразу несколько параметров транспортного средства: общую массу, нагрузку на каждую ось, расстояние между осями, габариты и скорость транспортного средства. А установленные камеры, в свою очередь, фиксируют государственный регистрационный знак автомобиля, что позволяет определить владельца автомобиля, совершившего административное правонарушение.

Автомобилисты смогут встретить такие посты на трассе М4 «Дон» у поселка Колодезного в Каширском районе, км 21+750. Кроме того, пункты разместятся на трассе «ВоронежЛуганск», км 104+620 и км 118+640 в Острогожском районе.

В департаменте также пояснили, для чего нужны датчики весогабаритного контроля. В первую очередь они необходимы для предотвращения разрушения асфальта, а также для поиска нарушителей и, соответственно, возмещения ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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