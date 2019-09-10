Лжепокупатель культиватора из Калуги лишил воронежца 560 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-10T16:03:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежские полицейские поймали лжепокупателя из Калужской области, который похитил у жителя столицы Черноземья 560 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 10 сентября.

Выяснилось, что воронежец разместил объявление о продаже культиватора в Сети. Через некоторое время с ним связался мужчина и заявил, что готов купить товар. Мошенник предложил перевести оплату на банковскую карту горожанина, но для этого ему будет необходимо оуществить ряд банковских операций. После выполения инструкций лжепокупателя, с банковского счета мужчины было списано 560 тысяч рублей. Тогда он обратился в полицию.

Сотрудники полиции вышли на след мошенника. Им оказался 28-летний житель Калужской области. . В отделе полиции подозреваемый признал вину и пояснил, что деньги уже потратил на личные нужды.

В настоящее время причиненный ущерб частично возмещен.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU