В Воронеже мошенники обворовывают горожан под предлогом установки счетчиков

СЕГОДНЯ 15:01 2019-09-10T15:39:39+03:00

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В Воронеже пенсионерка лишилась ювелирных украшений на 79 тысяч рублей из-за предложения об установке газового счетчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 10 сентября.

Инцидент произошел накануне, 10 сентября. В квартиру к 80-летней жительницы Левобережного района позвонили две неизвестные женщины. Пенсионерка открыла им дверь. Пока одна из мошенниц отвлекала горожанку предложением по установке газового счетчика, вторая в это время пробралась в комнату и украла ювелирные изделия. Причиненный ущерб составил около 79 тысяч .

Аналогичное преступление было совершено и на территории Железнодорожного района. Там жертвой мошенниц стала 79-летняя пенсионерка, а причиненный ущерб составил больше 74 тысяч рублей. Обе женщины обратились в полицию.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ч. 2 и 3 ст.158 УК РФ «Кража».

Всего за сутки в регионе зарегистрировано семь сообщений о совершенных мошенничествах.

ИСТОЧНИК KP.RU