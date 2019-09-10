В Воронеже из-за отключения воды в Коминтерновском районе родителей просят не вести детей в сад

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-10T14:02:56+03:00

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В Коминтерновском районе Воронежа из-за отключения водоснабжения в среду, 11 сентября, администрация детских садов просит родителей по возможности не приводить своих малышей в этот день.

- Все родители предупреждены. Если такой возможности у них нет, в детских садах будут работать дежурные группы, - прокомментировали в мэрии.

Что же касается школ, то в зону отключения попадают три образовательных учреждения: СОШ №95, №99 и гимназия №2. Там первые смены будут работать в штатном режиме. А вот вторые, скорее всего, отменят.

- В гимназии № 2 второй смены нет, в СОШ № 99 вторая смена отменена, а в СОШ № 95 решение о работе второй смены будет приниматься по факту - если водоснабжение будет возобновлено, вторая смена будет, если нет - все родители будут оперативно оповещены об отмене, - пояснили в администрации города.

Сейчас во всех школах и детских садах набираются резервные запасы воды.

Напомним, водоснабжение в Коминтерновском районе отключат с 11 утра до полуночи 11 сентября. Ограничения связаны с реконструкцией машинного зала повысительной станции №7.

ИСТОЧНИК KP.RU