2019-09-10T14:02:56+03:00
Общество

В Воронеже из-за отключения воды в Коминтерновском районе родителей просят не вести детей в сад

В дошкольных учреждениях откроют дежурные группы
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
У школ, скорее всего, отменят вторые смены.У школ, скорее всего, отменят вторые смены.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

В Коминтерновском районе Воронежа из-за отключения водоснабжения в среду, 11 сентября, администрация детских садов просит родителей по возможности не приводить своих малышей в этот день.

- Все родители предупреждены. Если такой возможности у них нет, в детских садах будут работать дежурные группы, - прокомментировали в мэрии.

Что же касается школ, то в зону отключения попадают три образовательных учреждения: СОШ №95, №99 и гимназия №2. Там первые смены будут работать в штатном режиме. А вот вторые, скорее всего, отменят.

- В гимназии № 2 второй смены нет, в СОШ № 99 вторая смена отменена, а в СОШ № 95 решение о работе второй смены будет приниматься по факту - если водоснабжение будет возобновлено, вторая смена будет, если нет - все родители будут оперативно оповещены об отмене, - пояснили в администрации города.

Сейчас во всех школах и детских садах набираются резервные запасы воды.

Напомним, водоснабжение в Коминтерновском районе отключат с 11 утра до полуночи 11 сентября. Ограничения связаны с реконструкцией машинного зала повысительной станции №7.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области девушка отделалась штрафом за кражу забытого в магазине кошелька
В Воронежской области девушка попалась полиции во время продажи марихуаны
В Воронежской области на дорогах появились три автоматизированных поста весового контроля
Ремонт в воронежском дворе обернулся конфликтом между жителем и рабочими
Строительство канатной дороги в Воронеже оценили в 350 миллионов рублей
Лжепокупатель культиватора из Калуги лишил воронежца 560 тысяч рублей
В Воронежской области из-за побитой посуды закрыли столовую
В Воронеже мошенники обворовывают горожан под предлогом установки счетчиков
В Воронеже парень за одну ночь угнал машину друга, поцарапал ее и вернул на место
В Воронеже пройдет шестой фестиваль «Наша история»
Умилительную черепаху в камуфляже показали в заповеднике в Воронежской области
В Воронежской области мужчина украл из сарая насос и телевизор
На воронежском фестивале Fresh Sound выступят 8 групп
ДСК: День новосёла прошёл на УРА!
В Воронеже стартует цикл бесплатных лекций о музыке
В Воронеже «Лада» столкнулась с «Киа»: погиб 29-летний парень
Воронежцы 14 сентября смогут съездить в Дивногорье на электричке
В Воронеже женщина украла 32 тысячи с карты своей знакомой
Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Воронежские первокурсники прошли посвящение в авиастроители на ВАСО
11 лет колонии строгого режима на двоих получили воронежские закладчики наркотиков
Жителям Коминтерновского района Воронежа на 15 часов отключат воду