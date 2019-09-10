Умилительную черепаху в камуфляже показали в заповеднике в Воронежской области
Животное вылезло из воды, чтобы погреться на осеннем солнышке
Фото: из группы Хоперского государственного природного заповедника в соцсети.
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В Хоперском государственном природном заповеднике сфотографировали черепаху в озерном камуфляже. Снимки сотрудники природоохранной зоны опубликовали в своей группе в соцсети.
Животное выбралось на корягу, чтобы погреться на осеннем солнышке. Пресмыкающееся почти невозможно разглядеть из-за накидки из зеленой тины. Выдает хитрую маскировщицу только вытянутая черная голова, изучающая обстановку.
В комментариях воронежцев восхитило столь забавное создание.
- Черепашуля! Милота, - написали местные жители.
ИСТОЧНИК KP.RU