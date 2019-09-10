Умилительную черепаху в камуфляже показали в заповеднике в Воронежской области

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-10T13:29:10+03:00

Фото: из группы Хоперского государственного природного заповедника в соцсети.

Животное вылезло из воды, чтобы погреться на осеннем солнышке

Изменить размер текста: A A

В Хоперском государственном природном заповеднике сфотографировали черепаху в озерном камуфляже. Снимки сотрудники природоохранной зоны опубликовали в своей группе в соцсети.

Животное выбралось на корягу, чтобы погреться на осеннем солнышке. Пресмыкающееся почти невозможно разглядеть из-за накидки из зеленой тины. Выдает хитрую маскировщицу только вытянутая черная голова, изучающая обстановку.

В комментариях воронежцев восхитило столь забавное создание.

- Черепашуля! Милота, - написали местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU