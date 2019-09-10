На воронежском фестивале Fresh Sound выступят 8 групп

СЕГОДНЯ 13:02 2019-09-10T13:02:38+03:00

Музыкальный форум состоится в День города в пятый раз

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Стал известен лайн-ап фестиваля Fresh Sound, который пройдет 21 сентября в столице Черноземья. Итак, в День города на Адмиралтейской площади выступит восемь коллективов. Воронежцы услышат Алису Бендер, "Конец Каникул", ОКОЛООКNА, "Ж.И.З.Н." (Желтый Иллюминатор Заколоченный Наглухо), King’s Pro, "Океаны", "Сказки черного города", LEMU.

Музыкальный форум в этом году пройдет в пятый раз. На Адмиралтейской площади ожидают не менее 25 000 зрителей. Фестиваль начнется в 15.00 и закончится праздничным салютом в 21.00.

Fresh Sound проводится ежегодно на берегу Воронежского водохранилища, с 2015 года на фестивале выступили более 50 групп.

ИСТОЧНИК KP.RU