На воронежском фестивале Fresh Sound выступят 8 групп
Стал известен лайн-ап фестиваля Fresh Sound, который пройдет 21 сентября в столице Черноземья. Итак, в День города на Адмиралтейской площади выступит восемь коллективов. Воронежцы услышат Алису Бендер, "Конец Каникул", ОКОЛООКNА, "Ж.И.З.Н." (Желтый Иллюминатор Заколоченный Наглухо), King’s Pro, "Океаны", "Сказки черного города", LEMU.
Музыкальный форум в этом году пройдет в пятый раз. На Адмиралтейской площади ожидают не менее 25 000 зрителей. Фестиваль начнется в 15.00 и закончится праздничным салютом в 21.00.
Fresh Sound проводится ежегодно на берегу Воронежского водохранилища, с 2015 года на фестивале выступили более 50 групп.
ИСТОЧНИК KP.RU