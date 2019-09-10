В Воронеже «Лада» столкнулась с «Киа»: погиб 29-летний парень

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-10T12:35:32+03:00

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В Воронеже сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, в которой погиб молодой парень легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария случилась у дома №«29А» по улице 60 Армии в 7.50 утра во вторник, 10 сентября. 37-летний местный житель на «Ладе-Приоре», по предварительным данным, ехал по улице Бульвар Победы в направлении улицы Жукова в сторону Антонова-Овсеенко и проехал на запрещающий сигнал светофора. Из-за нарушения он столкнулся с автомобилем «Киа-Сид». За рулем иномарки был 52-летний местный жителя, после чего произошло столкновение «Лады-Приоры» с опорой линий электропередач.

В результате ДТП 29-летний пассажир «Приоры» скончался на месте ДТП от полученных травм. Водители транспортных средств не пострадали.

По данному факту полицейскими проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU