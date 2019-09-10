2019-09-10T12:35:32+03:00
Происшествия

В Воронеже «Лада» столкнулась с «Киа»: погиб 29-летний парень

Авария случилась на улице 60 Армии
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, в которой погиб молодой парень легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария случилась у дома №«29А» по улице 60 Армии в 7.50 утра во вторник, 10 сентября. 37-летний местный житель на «Ладе-Приоре», по предварительным данным, ехал по улице Бульвар Победы в направлении улицы Жукова в сторону Антонова-Овсеенко и проехал на запрещающий сигнал светофора. Из-за нарушения он столкнулся с автомобилем «Киа-Сид». За рулем иномарки был 52-летний местный жителя, после чего произошло столкновение «Лады-Приоры» с опорой линий электропередач.

В результате ДТП 29-летний пассажир «Приоры» скончался на месте ДТП от полученных травм. Водители транспортных средств не пострадали.

По данному факту полицейскими проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области девушка отделалась штрафом за кражу забытого в магазине кошелька
В Воронежской области девушка попалась полиции во время продажи марихуаны
В Воронежской области на дорогах появились три автоматизированных поста весового контроля
Ремонт в воронежском дворе обернулся конфликтом между жителем и рабочими
Строительство канатной дороги в Воронеже оценили в 350 миллионов рублей
Лжепокупатель культиватора из Калуги лишил воронежца 560 тысяч рублей
В Воронежской области из-за побитой посуды закрыли столовую
В Воронеже мошенники обворовывают горожан под предлогом установки счетчиков
В Воронеже парень за одну ночь угнал машину друга, поцарапал ее и вернул на место
В Воронеже из-за отключения воды в Коминтерновском районе родителей просят не вести детей в сад
В Воронеже пройдет шестой фестиваль «Наша история»
Умилительную черепаху в камуфляже показали в заповеднике в Воронежской области
В Воронежской области мужчина украл из сарая насос и телевизор
На воронежском фестивале Fresh Sound выступят 8 групп
ДСК: День новосёла прошёл на УРА!
В Воронеже стартует цикл бесплатных лекций о музыке
Воронежцы 14 сентября смогут съездить в Дивногорье на электричке
В Воронеже женщина украла 32 тысячи с карты своей знакомой
Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Воронежские первокурсники прошли посвящение в авиастроители на ВАСО
11 лет колонии строгого режима на двоих получили воронежские закладчики наркотиков
Жителям Коминтерновского района Воронежа на 15 часов отключат воду