В Воронеже женщина украла 32 тысячи с карты своей знакомой

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-10T12:01:23+03:00

Пострадавшая сама отдала подруге карту с пин-кодом, чтобы та сходила в магазин за алкоголем. Фото: Юлия ДИДЕНКО

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В Воронеже сотрудники полиции задержали 33-летнюю женщину, которая ограбила свою подругу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 10 сентября.

Накануне к правоохранителям обратилась 36-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее с банковской карты пропало 32 тысячи. Деньги сняли еще в августе, но заметила она это только сейчас.

Полицейские установили финансовые учреждения, в которых снимали деньги. По полученным записям с камер видеонаблюдения стражи порядка выяснили личность преступницы. Ею оказалась ранее судимая за разбой и имущественное преступление 33-летняя знакомая пострадавшей. Ее задержали.

В отделе полиции женщина признала вину и рассказала, что в гостях у подруги, когда та попросила ее сходить в магазин за спиртными напитками и оплатить покупку картой. Горожанка передала также пин-код для ее активации. Перед тем, как вернуть карту приятельнице, местная жительница несколько раз снимала наличные в различных банкоматах.

В настоящее время на женщину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU