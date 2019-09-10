2019-09-10T12:01:23+03:00
Происшествия

В Воронеже женщина украла 32 тысячи с карты своей знакомой

Местную жительницу уже судили за имущественные преступления
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Пострадавшая сама отдала подруге карту с пин-кодом, чтобы та сходила в магазин за алкоголем.Пострадавшая сама отдала подруге карту с пин-кодом, чтобы та сходила в магазин за алкоголем.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

В Воронеже сотрудники полиции задержали 33-летнюю женщину, которая ограбила свою подругу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 10 сентября.

Накануне к правоохранителям обратилась 36-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее с банковской карты пропало 32 тысячи. Деньги сняли еще в августе, но заметила она это только сейчас.

Полицейские установили финансовые учреждения, в которых снимали деньги. По полученным записям с камер видеонаблюдения стражи порядка выяснили личность преступницы. Ею оказалась ранее судимая за разбой и имущественное преступление 33-летняя знакомая пострадавшей. Ее задержали.

В отделе полиции женщина признала вину и рассказала, что в гостях у подруги, когда та попросила ее сходить в магазин за спиртными напитками и оплатить покупку картой. Горожанка передала также пин-код для ее активации. Перед тем, как вернуть карту приятельнице, местная жительница несколько раз снимала наличные в различных банкоматах.

В настоящее время на женщину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцы 14 сентября смогут съездить в Дивногорье на электричке
Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Воронежские первокурсники прошли посвящение в авиастроители на ВАСО
11 лет колонии строгого режима на двоих получили воронежские закладчики наркотиков
Жителям Коминтерновского района Воронежа на 15 часов отключат воду
В жилом комплексе на Левом берегу Воронежа обнаружили труп мужчины
Студенческие отряды ВГТУ стали лучшими на всероссийских стройках
Девятый «Город-сад» посетили 308 тысяч человек
В Воронеже прошел «междунароный» забег
Анне добавили комбикорма и молока
В Воронеже к началу отопительного сезона не готовы всего 2 котельные
В Воронеже на перекрестке "Шевроле" и "Форд" не поделили дорогу
Воронежцам бесплатно покажут иностранные фильмы о России
Воронежцы ищут «Ключ от города»
Воронежцам расскажут, куда ушли хазары
В Воронеже в 13-й раз пройдет фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!»
Худрук воронежского Камерного театра обиделся на антимонопольщиков
Воронежское кафе через суд заставили сделать звук потише
Неудачная попытка водителя овладеть задней передачей попала на видео
Власти пообещали воронежцам убрать несанкционированную свалку
Наглость 80 уровня: воронежец попытался ограбить магазин, расположенный у отдела полиции
Уволенная чиновница подала в суд на губернатора Воронежской области
Игровое оборудование в воронежском парке "Алые паруса" стало опасным для детей
В этом году «Велоночь» пройдет по центральным улицам Воронежа
Воронежские инспекторы наказали обочечника, ставшего героем видео