Воронежские первокурсники прошли посвящение в авиастроители на ВАСО

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-10T11:54:32+03:00

Через несколько лет больше половины из этих ребят вернется на предприятие уже в качестве сотрудников

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Посвящение первокурсников технического университета и авиационного техникума в авиастроители - добрая традиция, которую из года в год поддерживают на воронежском авиазаводе. В этом году в начале сентября около 150 ребят собрались в цехе окончательной сборки, чтобы понять, что сегодня представляет собой ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», или же просто «ВАСО».

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ИСТОЧНИК KP.RU