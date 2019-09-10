Воронежские первокурсники прошли посвящение в авиастроители на ВАСО
Через несколько лет больше половины из этих ребят вернется на предприятие уже в качестве сотрудников
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Посвящение первокурсников технического университета и авиационного техникума в авиастроители - добрая традиция, которую из года в год поддерживают на воронежском авиазаводе. В этом году в начале сентября около 150 ребят собрались в цехе окончательной сборки, чтобы понять, что сегодня представляет собой ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», или же просто «ВАСО».
ИСТОЧНИК KP.RU