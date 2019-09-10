11 лет колонии строгого режима на двоих получили воронежские закладчики наркотиков
По 5,5 лет колонии строгого режима получили двое парней, пойманных в июле 2018 года на закладке наркотиков.
Молодые воронежцы, им 21 и 20 лет, оборудовали тайники с наркотиками, общались со своими боссами через мессенджеры.
Для фасовки запрещенных веществ парни арендовали квартиру на улице Шишкова в доме, где проживал с родителями один из подсудимых. При обыске силовики нашли там кроме упаковочных материалов и электронных весов более 100 граммов приготовленных к сбыту наркотиков, среди которых были синтетический гашиш, марихуана, «соль», ЛСД, МДМА. Они предназначались для оборудования 30 тайников. Еще 83 грамма мефедрона оперативники изъяли из тайников, расположенных в лесном массиве.
ИСТОЧНИК KP.RU