Жителям Коминтерновского района Воронежа на 15 часов отключат воду

СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-10T11:27:14+03:00

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11 сентября с 9.00 до полуночи отключат воду в жилых домах и социальных объектах в кварталах, ограниченных улицами Бульвар Победы – Антонова-Овсеенко – Владимира Невского, Московский проспект. Также возможно снижение давления в кварталах по улицам Хользунова, Беговая, проспект Труда, 9 января. Ограничения связаны с реконструкцией машинного зала повысительной станции №7 (самой крупной в городе, она подает почти 130 тысяч кубометров воды в сутки и обслуживает большую часть Коминтерновского района), там меняли насосный агрегат, осталось его подключить, сообщили в «РВК-Воронеж».

Жителям районов, которые попадают в зону отключения, советуют запастись водой заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU