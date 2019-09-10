2019-09-10T11:03:44+03:00
Общество

В жилом комплексе на Левом берегу Воронежа обнаружили труп мужчины

Предположительно, человек упал с высоты
Ярослав ИВАНОВ
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Ранним утром 10 сентября во дворе жилого комплекса «Дельфин» на Переверткина местные жители обнаружили труп мужчины. Тело лежало под подъездом одной из многоэтажек. Предположительно, человек упал с высоты.

На месте происшествия работали спецслужбы, опрашивали жильцов. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Воронежской области. Ведется доследственная проверка, выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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