В жилом комплексе на Левом берегу Воронежа обнаружили труп мужчины

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-10T11:03:44+03:00

Предположительно, человек упал с высоты

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Ранним утром 10 сентября во дворе жилого комплекса «Дельфин» на Переверткина местные жители обнаружили труп мужчины. Тело лежало под подъездом одной из многоэтажек. Предположительно, человек упал с высоты.

На месте происшествия работали спецслужбы, опрашивали жильцов. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Воронежской области. Ведется доследственная проверка, выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU