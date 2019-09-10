Анне добавили комбикорма и молока
В минувший четверг, 5 сентября, с участием губернатора Александра Гусева в районе открылись сразу два крупных предприятия
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Первое - по производству комбикорма, второе - животноводческий комплекс на 2,8 тыс. голов дойного стада. Кроме того, глава региона посетил сельский ДК, а в райцентре - реконструированный мемориал и молокоперерабатывающий завод. В завершение поездки губернатор провел совещание по социально-экономическому развитию муниципалитета.
ИСТОЧНИК KP.RU