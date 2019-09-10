В Воронеже прошел «междунароный» забег

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-10T10:29:18+03:00

В кроссе приняли участие 150 спортсменов из разных стран мира

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Забег дружбы народов в Ленинском районе проводится второй год и собирает все больше поклонников. В этот раз поддержать добрую традицию пожелали полторы сотни любителей спорта из различных стран, представители больше десяти национальностей. Забег прошел на базе СОК «Олимпик».

После приветственного слова заместителя главы управы Ленинского района по социальным вопросам Евгении Демченко профессиональные инструкторы провели разминку и пригласили участников забега на старт.

- Бегуны из Центрального филиала Российского государственного университета правосудия, Института МЧС, Военно-воздушной академии, преодолев дистанцию в 2,5 км, вернулись в приподнятом настроении и готовые к новым спортивным и творческим свершениям. Как и предполагали организаторы состязаний - победила дружба, - рассказали в управе района.

Партнеры забега разыграли среди участников призы, вручили сертификаты и эксклюзивные абонементы на посещение спортивных и развлекательных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU