Худрук воронежского Камерного театра обиделся на антимонопольщиков

СЕГОДНЯ 00:40 2019-09-10T00:40:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Решение антимонопольщиков вызвало негодование художественного руководителя Камерного театра и Платоновфеста Михаила Бычкова. Как сообщил Михаил Владимирович на своей странице в Facebook, 10 сентября с проспекта Революции исчезнет плакат: «Платоновский фестиваль искусств - гордость Воронежа». В региональном УФАС его посчитали рекламой.

В публикации худрук уточнил, что постер появился по предложению управы Центрального района. Представители администрации решили, что уместно разместить его на главной улице города, ведь благодаря Платоновскому о нашем городе говорят по всей России. Но теперь дирекция фестиваля вынуждена подчиниться «весьма спорному требованию» антимонопольщиков и убрать плакат.

- Ни в администрации города, ни в областном ДИЗО чиновники не смогли ничего, кроме как сочинить формальные отписки. Не вникнув в суть этого странного вопроса, не попытавшись помочь сохранить на улице Воронежа упоминание о его главном фестивале. Ура всем, кто оказался причастен! Давайте украшать город китайской новогодней мишурой, разноцветной плиткой, рекламой поп-исполнителей и антреприз. Платоновский фестиваль - НЕ гордость Воронежа, - заключил Михаил Бычков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Художественный руководитель МХАТ имени М.Горького, бывший ректор воронежской академии искусств Эдуард Бояков раскритиковал главу Камерного театра Михаила Бычкова. Яблоком раздора стал пост последнего о приезде в столицу Черноземья писателя Захара Прилепина (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU