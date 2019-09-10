2019-09-10T00:40:32+03:00
Общество

Худрук воронежского Камерного театра обиделся на антимонопольщиков

В региональном УФАС признали плакат Платоновского фестиваля рекламой
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Решение антимонопольщиков вызвало негодование художественного руководителя Камерного театра и Платоновфеста Михаила Бычкова. Как сообщил Михаил Владимирович на своей странице в Facebook, 10 сентября с проспекта Революции исчезнет плакат: «Платоновский фестиваль искусств - гордость Воронежа». В региональном УФАС его посчитали рекламой.

В публикации худрук уточнил, что постер появился по предложению управы Центрального района. Представители администрации решили, что уместно разместить его на главной улице города, ведь благодаря Платоновскому о нашем городе говорят по всей России. Но теперь дирекция фестиваля вынуждена подчиниться «весьма спорному требованию» антимонопольщиков и убрать плакат.

- Ни в администрации города, ни в областном ДИЗО чиновники не смогли ничего, кроме как сочинить формальные отписки. Не вникнув в суть этого странного вопроса, не попытавшись помочь сохранить на улице Воронежа упоминание о его главном фестивале. Ура всем, кто оказался причастен! Давайте украшать город китайской новогодней мишурой, разноцветной плиткой, рекламой поп-исполнителей и антреприз. Платоновский фестиваль - НЕ гордость Воронежа, - заключил Михаил Бычков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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