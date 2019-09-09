Воронежское кафе через суд заставили сделать звук потише

СЕГОДНЯ 20:02 2019-09-09T20:02:02+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора устроили внеплановую проверку "Таверны" на улице Челюскинцев. Местные жители жаловались, что в кафе включают чересчур громкую музыку.

- В дневное время суток в квартире заявителя проведены замеры звука. При работе музыкального оборудования эквивалентный уровень звука превышает предельно допустимый уровень, что может явиться причиной возникновения сердечно-сосудистых и нервных заболеваний, - отрезали в Роспотребнадзоре.

Административный материал направили в Ленинский районный суд Воронежа. Итог - требование остановить музыкальное оборудование на 14 суток. После того, как пройдет этот срок, предстоит понизить громкость.

ИСТОЧНИК KP.RU