Воронежское кафе через суд заставили сделать звук потише
Специалисты Роспотребнадзора устроили внеплановую проверку "Таверны" на улице Челюскинцев. Местные жители жаловались, что в кафе включают чересчур громкую музыку.
- В дневное время суток в квартире заявителя проведены замеры звука. При работе музыкального оборудования эквивалентный уровень звука превышает предельно допустимый уровень, что может явиться причиной возникновения сердечно-сосудистых и нервных заболеваний, - отрезали в Роспотребнадзоре.
Административный материал направили в Ленинский районный суд Воронежа. Итог - требование остановить музыкальное оборудование на 14 суток. После того, как пройдет этот срок, предстоит понизить громкость.
ИСТОЧНИК KP.RU