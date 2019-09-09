Наглость 80 уровня: воронежец попытался ограбить магазин, расположенный у отдела полиции
Полицейские стояли у ворот отдела на Московском проспекте, когда вдруг услышали крики о помощи. Сотрудница магазина, расположенного по соседству, пыталась догнать убегавшего мужчину. Того тут же скрутили и отвели в отдел - благо, идти предстояло совсем немного.
Оказалось, что мужчина взял четыре бутылки вина и попытался покинуть торговый зал, не проявляя желания оплатить товар. Работники магазина заметили эту попытку и попытались остановить грабителя, но тот не отреагировал.
- Задержанный 43-летний воронежец объяснил свои действия алкогольным опьянением и желанием продолжить распитие спиртного, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - По статье "Грабеж" ему грозит до четырех лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU