Наглость 80 уровня: воронежец попытался ограбить магазин, расположенный у отдела полиции

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-09T18:03:35+03:00

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Полицейские стояли у ворот отдела на Московском проспекте, когда вдруг услышали крики о помощи. Сотрудница магазина, расположенного по соседству, пыталась догнать убегавшего мужчину. Того тут же скрутили и отвели в отдел - благо, идти предстояло совсем немного.

Оказалось, что мужчина взял четыре бутылки вина и попытался покинуть торговый зал, не проявляя желания оплатить товар. Работники магазина заметили эту попытку и попытались остановить грабителя, но тот не отреагировал.

- Задержанный 43-летний воронежец объяснил свои действия алкогольным опьянением и желанием продолжить распитие спиртного, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - По статье "Грабеж" ему грозит до четырех лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU