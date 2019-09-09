2019-09-09T16:43:41+03:00
Общество

Умер 42-летний воронежский композитор

Не стало джазового музыканта Виктора Каплана
Ярослав ИВАНОВ
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фото с личной страницы Виктора Каплана vk.com/vcaplanфото с личной страницы Виктора Каплана vk.com/vcaplan
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Печальную новость сообщил организатор воронежского фестиваля «Джазовая провинция» Александр Лукинов: 8 сентября ушел из жизни Виктор Каплан. Ему было всего 42…

Виктор Каплан – джазовый музыкант, пианист, театральный композитор и известный аранжировщик, в творческой копилке которого более 20 спектаклей в Санкт-Петербурге, Москве и Воронеже. С ним работали артисты из мюзиклов «Норд-Ост» и «Чикаго», постановок «Тень», «Петербург», «Волшебник Страны Оз». Он лауреат 2-х международных конкурсов пианистов, его произведения звучат в Египте, Тунисе, в Финляндии, Германии, Франции, Чехии, Болгарии, ОАЭ, Румынии, Израиле.

Профессиональный джазовый коллектив Виктора Каплана CapLankins играет на фестивалях международного уровня («Джазовая провинция», «Усадьба Джаз», «Коктебель фест», «Фестиваль имени Паринова») классический джаз 30-х годов, мелодичный блюз, всем известные джазовые стандарты, энергичные латинские мелодии и романтичные босановы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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