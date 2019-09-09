В Воронежской области появятся три пансионата для пожилых людей

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-09T15:22:06+03:00

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В Воронежской области в ближайшие годы построят три пансионата для пожилых людей. Один из них – в селе Ярки Новохоперского района для пожилых инвалидов, рассчитанный на сто мест. Его сдача намечена на декабрь 2020 года.

- Это продолжение нашего проекта по улучшению качества жизни пожилых людей, в том числе те, кому необходима медицинская помощь, - рассказала Ольга Сергеева, руководитель департамента социальной защиты населения области.

Еще два интерната предназначены для людей с ментальными нарушениями. Один из них (на 100 – 130 человек) появится в Хохольском районе рядом с психонероврологическим диспансером.

- Это первый в России проект, предусматривающий совместное размещение диспансера и пансионата, - рассказала Сергеева. – Те, кому необходима медицинская помощь, будут лечиться. Другие – будут проживать под наблюдением врачей в пансионате. Такое соседство поможет решить и кадровые проблемы с необходимым медперсоналом, и сэкономить на транспортировке пациентов.

Третий интернат, вернее – дополнительный корпус к действующему пансионату - построят в Поворинском районе. В нем пациенты будут проходить социализацию с применением новых методик занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU